Eskişehir'de Çocuk Adalet Merkezi Açıldı: Aynı Salonda Yargılanmayacaklar

Eskişehir Çocuk Adalet Merkezi'nin Açılışında Önemli Vurgular

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir'de açılışı yapılan Çocuk Adalet Merkezi'nde yaptığı konuşmasında, çocukların adli süreçlerde yıpranmaması gerektiğini vurguladı. Nüfusu ve dosya sayısı fazla olan büyükşehirlerden başlanarak ülke genelinde yaygınlaştırılacak Çocuk Adalet Merkezleri ile, çocukların yetişkinlerle aynı ortamda yargılanmalarına son vermek amaçlanıyor.

Çocuk Hakları ve Koruma Önlemleri

Tunç, konuşmasında 2005 yılında çıkarılan Çocuk Koruma Kanunu ve imzalanan uluslararası sözleşmelere atıfta bulunarak, çocuk mahkemelerinin kuruluş sürecine dair bilgiler verdi. Bu düzenlemelerin temel amacının, çocukların haklarının güçlendirilmesi olduğunu belirtti. Tunç, "Çocuklarımız masumiyetin timsali ve çevresindeki tehlikelere karşı en savunmasız olan kişiler" diyerek toplumsal sorumluluğa dikkat çekti.

Çocuk Ceza Adaleti Sisteminde Yenilikler

Çocukların suç işlemesi durumunda, onları suçlu gözüyle değerlendirmemek gerektiğine dikkat çeken Bakan Tunç, çocukların yargılamalarının ayrı ortamda gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. "Çocuk ceza adaleti sisteminde yürüttüğümüz çalışmalarla, suç işleyen çocukların rehabilitasyonuna ve topluma kazandırılmasına odaklanıyoruz," diye ekledi.

İnternet Güvenliği ve Eğitim Projeleri

Dijital çağda çocukların internetten korunması adına alınacak tedbirlere de değinen Tunç, zararlı sitelere erişimin engellenmesi üzerinde durdu. Çocukların eğitim haklarının önemine vurgu yaparak, ceza infaz kurumundaki çocuklar için çeşitli eğitim projeleri geliştirdiklerini kaydetti. "Hedefimiz, tahliye olduktan sonra bir daha suç işlememelerini sağlamak," dedi.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri

Çocuk mağdurlarının adli süreçte yalnız olmadığını hissettirmek için Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri ile çeşitli destek hizmetlerinin sağlandığını belirten Bakan Tunç, özellikle kadınlara yönelik şiddet konusunda yürütülen çalışmaların da sürdüğünü aktardı.

Törene Dikkat Çeken Katılımlar

Açılışta Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve diğer yetkililer de yer aldı. Tören sonrası Bakan Tunç, Çocuk Adalet Merkezi'ni gezerek yapılan çalışmalara dair bilgi aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.