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Eskişehir'de Devrilen Otobüsteki Yolcu: 'Emniyet Kemeri Sayesinde Kurtuldum'

Eskişehir'deki otobüs kazasında emniyet kemeri takan Soykan Kaya, kazayı hafif yaralı atlattı. Diğer yolcuların çoğu kemersizken fırladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 14:40
Eskişehir'de Devrilen Otobüsteki Yolcu: 'Emniyet Kemeri Sayesinde Kurtuldum'

Eskişehir'de Otobüs Kazasında Hayat Kurtaran Emniyet Kemeri

Eskişehir'de, bir otobüs kazasında 41 yolcu hafif yaralı kurtulurken, kazadan sonra tedavi edilen Soykan Kaya (32), emniyet kemerinin hayatını kurtardığını belirtti.

Yaralı Yolcunun Anıları

Kaya, otobüsün Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde devrilmesi sırasında uyuduğunu, kazayı uyandığında gördüğünü ifade etti. "Takla atıyorduk, yanımda 4 kişi oturuyordu ama kaza sonrasında yanımda kimse yoktu. İnsanlar çok kötü haldeydi," dedi.

Kaza sırasında emniyet kemerinin takılı olduğunu vurgulayan Kaya, "Emniyet kemerim sayesinde kurtuldum. Çünkü yanımdaki hiçbir yolcu yerinde durmuyordu, herkes fırladı. Ben ise yerimde kaldım,” şeklinde konuştu.

Kaza Anı ve Yardım Çağrısı

Otobüsün devrilmesiyle birlikte Kaya, 112 Acil Çağrı Merkezi ile irtibata geçtiğini ve ardından ambulansların olay yerine geldiğini aktardı. Otobüsteki anonslara dikkat etmeyen yolcuların, emniyet kemerlerini takmamış olmasının kaza anında büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtti.

Kaya, "Yolculuk sırasında çok kez anons yapıldı ama maalesef bazı yolcular dikkate almadı. Taktığım için kendimi çok şanslı hissediyorum,” dedi.

Bu arada, kazadan bir süre önce otobüsün akaryakıt istasyonunun önünden geçtiği anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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