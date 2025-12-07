Eskişehir'de Direksiyon Başında Sızan Sürücü 3 Saatte Aracından Çıkarıldı — 0.71 Promil

Eskişehir'de Direksiyon Başında Sızan Sürücü 3 Saatlik Mücadeleyle Uyandırıldı

Akarbaşı Mahallesi, Atatürk Bulvarı — Dün sabaha karşı

Kaza, dün sabaha karşı Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Trafik ışıklarındaki bekleme anında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 KGY 960 plakalı araç, park halindeki 26 ALK 617 plakalı otomobile yandan çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazaya karışan sürücüyü aracın içinde hareketsiz halde ve kapıların kilitli olduğunu görerek müdahele etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin camlara vurmasına ve ışık tutmasına herhangi bir tepki alınamadı.

Sürücüyü uyandıramayan ekipler, müdahale için itfaiye ekiplerinden destek istedi. Aracın kelebek camının pahalı olduğu belirtilmesine rağmen, kurtarma çalışmaları kapsamında arka cam kırılarak kapılar açıldı ve sürücü araçtan indirildi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından sürücünün direksiyon başında sızdığı tespit edildi. Sürücü alkol kullanmadığını iddia etse de yapılan kontrolde 0.71 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

