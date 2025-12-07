Eskişehir'de Direksiyon Başında Sızan Sürücü 3 Saatte Aracından Çıkarıldı — 0.71 Promil

Eskişehir'de direksiyon başında sızan sürücü park halindeki araca çarptı; itfaiye 3 saatte arka camı kırarak kapıları açtı; yapılan test 0.71 promil gösterdi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 16:21
Eskişehir'de Direksiyon Başında Sızan Sürücü 3 Saatte Aracından Çıkarıldı — 0.71 Promil

Eskişehir'de Direksiyon Başında Sızan Sürücü 3 Saatlik Mücadeleyle Uyandırıldı

Akarbaşı Mahallesi, Atatürk Bulvarı — Dün sabaha karşı

Kaza, dün sabaha karşı Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Trafik ışıklarındaki bekleme anında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 KGY 960 plakalı araç, park halindeki 26 ALK 617 plakalı otomobile yandan çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazaya karışan sürücüyü aracın içinde hareketsiz halde ve kapıların kilitli olduğunu görerek müdahele etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin camlara vurmasına ve ışık tutmasına herhangi bir tepki alınamadı.

Sürücüyü uyandıramayan ekipler, müdahale için itfaiye ekiplerinden destek istedi. Aracın kelebek camının pahalı olduğu belirtilmesine rağmen, kurtarma çalışmaları kapsamında arka cam kırılarak kapılar açıldı ve sürücü araçtan indirildi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından sürücünün direksiyon başında sızdığı tespit edildi. Sürücü alkol kullanmadığını iddia etse de yapılan kontrolde 0.71 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR’DE DİREKSİYON BAŞINDA SIZDIKTAN SONRA PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPAN SÜRÜCÜ UYANDIRAMAYAN...

ESKİŞEHİR’DE DİREKSİYON BAŞINDA SIZDIKTAN SONRA PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPAN SÜRÜCÜ UYANDIRAMAYAN EKİPLER, OTOMOBİLİN CAMINI KIRARAK KİLİTLİ OLAN KAPILARI AÇTI. ALKOLLÜ OLMADIĞINI İDDİA EDEN SÜRÜCÜNÜN ALKOL TESTİNDE 0.71 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ.

ESKİŞEHİR’DE DİREKSİYON BAŞINDA SIZDIKTAN SONRA PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPAN SÜRÜCÜ UYANDIRAMAYAN...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İSKİ Karaburun Tesisi'nden Arıtılmamış Atık Su Denize Boşaltılıyor
2
Bolu'da Köpek Sesleriyle Panikleyen Tilki Vatandaş Kamerasında
3
ASELSAN'dan TOLUN-F: Tek Sortide Çift Vuruş, Anti‑Jam ile Tam İsabet
4
Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın: Süreci Zedelemek İsteyenlere Fırsat Vermeyeceğiz
5
Gaziantep'te Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
6
Cizre'de Define Mağrasında Çökme Tehlikesi: 11 Kişilik Kurtarma Ekibi Geri Çekildi
7
Kayseri'de Ev Yemekleri: 5 Çeşit Menü 175 TL, Emeklilerde Çay 2 TL

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi