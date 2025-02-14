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Eskişehir'de Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi: 2 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 1 milyon liralık ziynet eşyası alarak yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:00
Eskişehir'de Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi: 2 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de Dolandırıcılık Olayı

Eskişehir'de dolarıcılık amacıyla kendilerini polis olarak tanıtan iki şüpheli, gerçekleştirdikleri eylem sonrasında tutuklandı.

Dolandırıcılık İhbarı ve Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, bir vatandaşın telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından arandığı ve daha sonra evine gelerek yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyalarını aldıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin Yakalanması

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren şüpheliler T.S.A. ve A.S.A. yakalandı. Operasyon sırasında ele geçirilen ziynet eşyaları, sahibi olan vatandaşına teslim edildi.

Adli Süreç

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Eskişehir'de, kendilerini polis olarak tanıttıkları kişinin ziynet eşyalarını aldıkları iddiasıyla...

Eskişehir'de, kendilerini polis olarak tanıttıkları kişinin ziynet eşyalarını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları, sahibine teslim edildi.

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