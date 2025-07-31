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Eskişehir'de Dublör ve Sahte Belgelerle Arsa Satışı İddiasıyla 7 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de dublör kullanarak sahte belgelerle arsa satışı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 14:13
Eskişehir'de Dublör ve Sahte Belgelerle Arsa Satışı İddiasıyla 7 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Dublör Kullanarak Arsa Satışı İddiası

Eskişehir'de, dublör ve sahte belgeler kullanarak başkasına ait arsaları sattıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda sahte kimliklerle arsa sahipleri adına işlemler gerçekleştiren bu kişilerin izine ulaştı.

Sahte Kimlik ve Dublör Kullanımı

Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin dublör vasıtasıyla bankalardan sahte hesaplar açtıkları belirlendi. Bu dublör, mağdurlarla bir araya gelerek sahte belgelerle arsaları satmaya çalıştı. Aynı zamanda tapu müdürlüğünde işlemler devam ederken, para alışverişi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Maddi Zararın Boyutu

Yapılan incelemeler sonucunda, bu yöntemle mağdurların toplamda 10 milyon lira zarara uğradığı anlaşıldı. Ekipler, düzenledikleri operasyon ile şüphelileri yakalamayı başardı.

Diğer Gelişmeler

Soruşturmada ayrıca, diğer bir dosya kapsamında 2 şüphelinin halen tutuklu olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Eskişehir'de, dublör kullanarak çıkardıkları sahte belgelerle başkasına ait arsaları sattıkları...

Eskişehir'de, dublör kullanarak çıkardıkları sahte belgelerle başkasına ait arsaları sattıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de, dublör kullanarak çıkardıkları sahte belgelerle başkasına ait arsaları sattıkları...

Eskişehir'de, dublör kullanarak çıkardıkları sahte belgelerle başkasına ait arsaları sattıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

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