Eskişehir'de Egzoz Gazından Zehirlenme: 40 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde trajik bir olay yaşandı. 40 yaşındaki Ferhat Koç, evinin garajında arızalı otomobilini tamir etmeye çalışırken egzoz gazından zehirlendi.

Koç'un yakınları, bir süre kendisinden haber alamayınca durumu kontrol etmek için garaja geldiklerinde, otomobilin çalıştığını ve Koç'un yerde hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Koç'u Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak, egzoz gazı zehirlenmesi nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen Koç hayata dönülemedi.

Ferhat Koç'un cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alındı ve evinin bulunduğu mahalledeki Park Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Eskişehir'de evinin garajında tamir etmeye çalıştığı otomobilinin egzoz gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti. Ferhat Koç'un cenazesi, yakınları tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Eskişehir'de evinin garajında tamir etmeye çalıştığı otomobilinin egzoz gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti. Ferhat Koç'un cenazesi, yakınları tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi morgundan alındı.