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Eskişehir'de Elektrikli Bisiklet Hırsızlığına Tutuklama

Eskişehir'de bir siteden elektrikli bisiklet çalan zanlı, yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 13:54
Eskişehir'de Elektrikli Bisiklet Hırsızlığına Tutuklama

Eskişehir'de Hırsızlık Olayı

Eskişehir’de bir apartmanın otoparkından elektrikli bisiklet çalan bir şüpheli, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Olayın Ayrıntıları

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otoparkta kilitli bir biçimde bulunan elektrikli bisikletin çalınmasının hemen ardından harekete geçti. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren M.Y., çaldığı bisikletle kaçmaya çalışırken yakalandı. Yasal Süreç Başladı

Gözaltına alınan M.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Otoparktaki güvenlik kameraları, hırsızlık anını saniye saniye kaydetti. Bu görüntüler, olayın aydınlatılmasında önemli bir rol oynadı.

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