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Eskişehir'de Emekli Esnafın Çiçekli Alanı Tahrip Edildi

Eskişehir'de felçli eşinin gezebilmesi için çiçek ve ağaçlarla süslenen alan, tahrip edilince adam yargıya başvurdu.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 12:12
Eskişehir'de Emekli Esnafın Çiçekli Alanı Tahrip Edildi

Felçli Eş İçin Özenle Hazırlanan Alan Tahrip Edildi

Eskişehir'de ikamet eden 82 yaşındaki Memduh Çetin, felçli eşi Mücella Çetin için iki yıl önce evinin önündeki kaldırımda oluşturduğu çiçekli alanın tahrip edilmesi üzerine büyük bir üzüntü yaşadı.

Olayın Ardından Polis ve Savcılığa Başvurdu

Mamure Mahallesi'nde bulunan evinin önünde bodur ağaçlar ve çiçekler ile süslediği alanı, yolda bulunan bir komşusuyla tartışmasının ardından geri döndüğünde yerle bir halde bulan Çetin, durumu polise bildirerek "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlamasıyla şikayette bulundu.

Yaşanan Tartışmanın Detayları

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, komşusunun kedisinin bahçedeki çiçeklere zarar vermemesi konusunda kendisine uyarıda bulunduğunu belirtti. Ancak tartışmanın büyümesi üzerine Atalar Parkı'na gitmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Atatürk ve Şehitler İçin Bayrak Dikmişti

Yaptığı alanı aynı zamanda Türk bayrakları ile donatan Çetin, bayrağı farklı özel günlerde yarıya indirdiğini kaydetti. Daha önce de evlerinin yakınında bulunan Atatürk büstünü kıran komşusuna bir şey demediğini ifade eden Çetin, bu sefer durumu belgelendirip savcılığa şikayet ettiğini dile getirdi.

Eskişehir'de yaşayan Memduh Çetin, felçli eşinin çıkıp gezebilmesi için 2 yıl önce evinin...

Eskişehir'de yaşayan Memduh Çetin, felçli eşinin çıkıp gezebilmesi için 2 yıl önce evinin kaldırımına bodur ağaç ve çiçeklerden yaptığı alanın tahrip edilmesine tepki gösterdi.

Eskişehir'de yaşayan Memduh Çetin, felçli eşinin çıkıp gezebilmesi için 2 yıl önce evinin...

Eskişehir'de yaşayan Memduh Çetin, felçli eşinin çıkıp gezebilmesi için 2 yıl önce evinin kaldırımına bodur ağaç ve çiçeklerden yaptığı alanın tahrip edilmesine tepki gösterdi.

Eskişehir'de yaşayan Memduh Çetin, felçli eşinin çıkıp gezebilmesi için 2 yıl önce evinin...

Eskişehir'de yaşayan Memduh Çetin, felçli eşinin çıkıp gezebilmesi için 2 yıl önce evinin kaldırımına bodur ağaç ve çiçeklerden yaptığı alanın tahrip edilmesine tepki gösterdi.

Eskişehir'de yaşayan Memduh Çetin, felçli eşinin çıkıp gezebilmesi için 2 yıl önce evinin...

Eskişehir'de yaşayan Memduh Çetin, felçli eşinin çıkıp gezebilmesi için 2 yıl önce evinin kaldırımına bodur ağaç ve çiçeklerden yaptığı alanın tahrip edilmesine tepki gösterdi.

Eskişehir'de yaşayan Memduh Çetin, felçli eşinin çıkıp gezebilmesi için 2 yıl önce evinin...

Eskişehir'de yaşayan Memduh Çetin, felçli eşinin çıkıp gezebilmesi için 2 yıl önce evinin kaldırımına bodur ağaç ve çiçeklerden yaptığı alanın tahrip edilmesine tepki gösterdi.

Eskişehir'de yaşayan Memduh Çetin, felçli eşinin çıkıp gezebilmesi için 2 yıl önce evinin...

Eskişehir'de yaşayan Memduh Çetin, felçli eşinin çıkıp gezebilmesi için 2 yıl önce evinin kaldırımına bodur ağaç ve çiçeklerden yaptığı alanın tahrip edilmesine tepki gösterdi.

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