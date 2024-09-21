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Eskişehir'de Engelli Çocuğa İstismar Davasında Üç Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de bir engelli çocuğun cinsel istismarı ile ilgili üç kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 20:20
Eskişehir'de Engelli Çocuğa İstismar Davasında Üç Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de Çocuk İstismarı Skandalı

Eskişehir'de engelli bir çocuğun cinsel istismarına dair yürütülen soruşturma kapsamında, 1’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 şahıs tutuklandı.

Şüpheliler Gözaltına Alındı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı resmi açıklamalarında, mağdur P.D. (17) ile C.Z. isimli yabancı uyruklu bir kişinin cinsel istismara maruz kaldığı iddialarının araştırıldığını belirtti. Yapılan adli sürecin ardından C.Z., P.D.'nin annesi A.K. ve üvey babası S.K. gözaltına alındı.

Adli Süreç ve Suçlamalar

Üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. C.Z., A.K. ve S.K. mahkemeye çıkarılarak tutuklandılar. C.Z., mağdur P.D.'ye karşı gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla yargılanacak. Annesi A.K. ise “çocuğun nitelikli cinsel istismarına yardım etme” gibi suçlardan, üvey babası S.K. ise “silahla tehdit” suçlamalarıyla karşı karşıya kalacak.

Bu olay, toplumda büyük bir infial yaratırken, yetkililerin çocuk istismarı ile mücadelede daha etkin önlemler alması gerektiği yönünde çağrılar yapılıyor.

Eskişehir'de engelli çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma...

Eskişehir'de engelli çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1'i yabancı uyruklu zanlı ile annesi ve üvey babası tutuklandı.

Eskişehir'de engelli çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma...

Eskişehir'de engelli çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1'i yabancı uyruklu zanlı ile annesi ve üvey babası tutuklandı.

Eskişehir'de engelli çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma...

Eskişehir'de engelli çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1'i yabancı uyruklu zanlı ile annesi ve üvey babası tutuklandı.

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