Eskişehir'de F-4E Phantom Uçaklarıyla Taarruz Eğitimi Düzenlendi

F-4E Phantom Uçaklarındaki Taarruz Eğitimi

Eskişehir'de, F-4E Phantom uçaklarının Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girişinin 50'nci yılı etkinlikleri çerçevesinde bir taarruz eğitimi uçuşu gerçekleştirildi.

Havadan Görüntüleme Yapıldı

Etkinlik, Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs 111'inci Filo Komutanlığı (Panter Filo) bünyesindeki 3 uçakla icra edildi. Uçaklardan birinin gövdesinde Türk bayrağı, kuyruğunda ise Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bakışlarının yer aldığı resim dikkat çekti.

Taarruz Eğitimi Detayları

Üç uçak, havada yer hedeflerine taarruz eğitimi kapsamında pozisyon alarak eğitim faaliyetini icra etti. Yaklaşık bir saat süren bu eğitim uçuşunun ardından F-4E Phantom uçakları üsse döndü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

F-4E uçaklarının Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girişinin 50'nci yılı etkinlikleri çerçevesinde, "yer hedeflerine taarruz eğitimi" uçuşu havadan havaya fotoğraflandı. Eskişehir'de kurulu 1'inci Ana Jet Üs 111'inci Filo Komutanlığına (Panter Filo) bağlı gövdesi Türk bayrağı, kuyruğu ise Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bakışlarının yer aldığı resimlerle renklendirilmiş bir uçağında yer aldığı 3 adet F-4E uçağı Eskişehir'de kurulu bulunan jet üssünden havalandı. Üçlü kol uçuşu yapan F-4E uçakları pozisyon alıp, havada yer hedeflerine taarruz eğitimi gerçekleştirdi.

F-4E uçaklarının Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girişinin 50'nci yılı etkinlikleri çerçevesinde, "yer hedeflerine taarruz eğitimi" uçuşu havadan havaya fotoğraflandı. Eskişehir'de kurulu 1'inci Ana Jet Üs 111'inci Filo Komutanlığına (Panter Filo) bağlı gövdesi Türk bayrağı, kuyruğu ise Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bakışlarının yer aldığı resimlerle renklendirilmiş bir uçağında yer aldığı 3 adet F-4E uçağı Eskişehir'de kurulu bulunan jet üssünden havalandı. Üçlü kol uçuşu yapan F-4E uçakları pozisyon alıp, havada yer hedeflerine taarruz eğitimi gerçekleştirdi.