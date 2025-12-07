Eskişehir’de Fen Lisesi Öğrencileri Hisar Camii’nde Sabah Namazında Buluştu

Haftalık sabah buluşmasının bu haftaki durağı Hisar Camii oldu

Eskişehir'de her hafta farklı bir camide gerçekleştirilen sabah namazı buluşmalarının bu haftaki adresi Hisar Camii oldu. Programa Fen Lisesi öğrencileri katıldı.

Etkinlik, sabah namazı ve tesbihatla başladı. Ardından İlçe Müftüsü tarafından "Günün İlk Sınavı: Sabah Namazı" konulu sohbet gerçekleştirildi.

Namazın ardından katılımcılar, Sivrihisarlı esnafların ikramlarıyla hazırlanan kahvaltı sofrasında bir araya geldi. Etkinlik, cemaat ve kardeşlik bilincini pekiştirme imkanı sundu.

ESKİŞEHİR'DE HER HAFTA DÜZENLENEN SABAH NAMAZI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, BU HAFTA FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ HİSAR CAMİİ'NDE BİR ARAYA GELDİ.