Eskişehir’de Fen Lisesi Öğrencileri Hisar Camii’nde Sabah Namazında Buluştu

Eskişehir'de Fen Lisesi öğrencileri Hisar Camii'nde düzenlenen sabah namazı etkinliğinde İlçe Müftüsü'nün sohbeti ve Sivrihisarlı esnafın kahvaltısıyla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 10:50
Eskişehir’de Fen Lisesi Öğrencileri Hisar Camii’nde Sabah Namazında Buluştu

Eskişehir’de Fen Lisesi Öğrencileri Hisar Camii’nde Sabah Namazında Buluştu

Haftalık sabah buluşmasının bu haftaki durağı Hisar Camii oldu

Eskişehir'de her hafta farklı bir camide gerçekleştirilen sabah namazı buluşmalarının bu haftaki adresi Hisar Camii oldu. Programa Fen Lisesi öğrencileri katıldı.

Etkinlik, sabah namazı ve tesbihatla başladı. Ardından İlçe Müftüsü tarafından "Günün İlk Sınavı: Sabah Namazı" konulu sohbet gerçekleştirildi.

Namazın ardından katılımcılar, Sivrihisarlı esnafların ikramlarıyla hazırlanan kahvaltı sofrasında bir araya geldi. Etkinlik, cemaat ve kardeşlik bilincini pekiştirme imkanı sundu.

ESKİŞEHİR'DE HER HAFTA DÜZENLENEN SABAH NAMAZI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, BU HAFTA FEN LİSESİ...

ESKİŞEHİR'DE HER HAFTA DÜZENLENEN SABAH NAMAZI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, BU HAFTA FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ HİSAR CAMİİ'NDE BİR ARAYA GELDİ.

ESKİŞEHİR'DE HER HAFTA DÜZENLENEN SABAH NAMAZI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, BU HAFTA FEN LİSESİ...

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa Suruç'ta Kargo Aracı 2 Yaşındaki Çocuğa Çarptı — Kaza Anı Kamerada
2
Yeni düzenleme ile sokak hayvanları kanun teklifinde görüşmeler ertelendi!
3
Mersin'de Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
4
Kocaeli'nin Sosyal Alanları Gece Işıklarıyla Canlanıyor
5
Kaynarca'da Çekiciyle Çarpışma: Otomobil Sürücüsü Yaralandı
6
Sakarya'da Takla Atan Otomobilde Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
7
Mersin'de EVKA Eğitimleri Yoğun İlgi Çekti

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi