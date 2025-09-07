Eskişehir'de Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na Destek Yürüyüşü

Eskişehir'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen yürüyüşe çok sayıda kişi katıldı. Reşadiye Camisi önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları, döviz ve pankartlarla İki Eylül Caddesi ve İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerinden Ulus Anıtı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

Açıklamalar ve tepkiler

İHH Eskişehir İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Şirin Aslan, Gazze'de yaşananları “çağın gözler önünde işlenen en çıplak soykırımı” olarak nitelendirdi. Aslan, açlığın, susuzluğun, elektriksizliğin ve ilaçsızlığın birer savaş aracı haline getirildiğini belirterek, “Kadınların, çocukların ve yaşlıların bile bile ölüme sürüklendiği, ekranlardan canlı yayınlanan bir vahşet. Biz bugün buradayız. Eskişehir'den haykırıyoruz, ey İsrail, Amerika, siyonistler, siyonizme çanak tutanlar. Yeter artık döktüğünüz kan, yaydığınız vahşet.” dedi.

Aslan, yürüyüşe katılan yaklaşık 1000 vicdan sahibinin, 44 ülkeden 100'ü aşkın gemi ve yelkenliyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun sadece yardım taşımadığını vurguladı: “Bu filo insanlığın onurunu, vicdanını ve umudunu taşıyor. Sumud, tarihinin vicdan terazisine bırakılmış ortak bir iradedir.”

Kapanış ve katılımcılar

Program, İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından edilen duayla sona erdi. Etkinliğe, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar da katıldı.

Eskişehir'de, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi.