DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.584.015,84 -1,05%

Eskişehir'de Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na Destek Yürüyüşü

Eskişehir'de düzenlenen yürüyüşte yaklaşık 1000 kişi, Küresel Sumud Filosu'na destek verip Gazze'deki vahşeti ve insani krizi protesto etti.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 20:09
Eskişehir'de Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na Destek Yürüyüşü

Eskişehir'de Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na Destek Yürüyüşü

Eskişehir'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen yürüyüşe çok sayıda kişi katıldı. Reşadiye Camisi önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları, döviz ve pankartlarla İki Eylül Caddesi ve İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerinden Ulus Anıtı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

Açıklamalar ve tepkiler

İHH Eskişehir İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Şirin Aslan, Gazze'de yaşananları “çağın gözler önünde işlenen en çıplak soykırımı” olarak nitelendirdi. Aslan, açlığın, susuzluğun, elektriksizliğin ve ilaçsızlığın birer savaş aracı haline getirildiğini belirterek, “Kadınların, çocukların ve yaşlıların bile bile ölüme sürüklendiği, ekranlardan canlı yayınlanan bir vahşet. Biz bugün buradayız. Eskişehir'den haykırıyoruz, ey İsrail, Amerika, siyonistler, siyonizme çanak tutanlar. Yeter artık döktüğünüz kan, yaydığınız vahşet.” dedi.

Aslan, yürüyüşe katılan yaklaşık 1000 vicdan sahibinin, 44 ülkeden 100'ü aşkın gemi ve yelkenliyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun sadece yardım taşımadığını vurguladı: “Bu filo insanlığın onurunu, vicdanını ve umudunu taşıyor. Sumud, tarihinin vicdan terazisine bırakılmış ortak bir iradedir.”

Kapanış ve katılımcılar

Program, İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından edilen duayla sona erdi. Etkinliğe, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar da katıldı.

Eskişehir'de, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi.

Eskişehir'de, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi.

Eskişehir'de, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa Akhisar'da 5 Yaşındaki Çocuk Gölete Düşerek Hayatını Kaybetti
2
Hartlap Karakucak Güreş Festivali Kahramanmaraş’ta — Başpehlivan Mustafa Nejedi
3
Tekirdağ'da TEKNOFEST İKA Yarışması Sona Erdi — Land Guards Birinci
4
Belgrad'da Türk Biniciler Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nda Zirveye Çıktı
5
MHP'den A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Tebrik: 2025 FIVB'de Gümüş Madalya
6
Uşak'ta İki Trafik Kazası: 5 Yaralı, 1'i Ağır
7
Ankara'da Küresel Sumud Filosu'na Destek: ANFİDAP'tan Basın Açıklaması

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı