Eskişehir'de 'Gazze'ye Bir Dua Bir Umut' Programı: Ateşkes ve Dayanışma

Eskişehir'de 'Gazze'ye Bir Dua Bir Umut' programı düzenlendi

Vilayet Meydanı'nda ateşkes sonrası birlik mesajı

Eskişehir'de, Filistin'e Destek Platformu tarafından Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes dolayısıyla "Gazze'ye Bir Dua Bir Umut" programı gerçekleştirildi.

Programa, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Eskişehir Şubesi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Vilayet Meydanı'nda vatandaşlar bir araya geldi.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dualar edildi. Çocuklar, günün anlam ve önemine dair şiirler seslendirirken program, Grup Yürüyüş tarafından verilen konserle devam etti.

ASKON Eskişehir Şube Başkanı Ali Semih Ünlü, ateşkesin ardından kenetlenmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, organizasyonun ilk planlandığında Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Gazze için yolda olduğunu hatırlattı. Ünlü programla ilgili şunları söyledi:

"Onlar denizde giderken biz de 'Eskişehirliler olarak karada ne yapabiliriz?' diye düşündük. 'Hatimlerimizi okuyalım, Gazze için duada bir umutta bulunalım' dedik. Programı düzenledik. Çok şükür ki bu esnada ateşkes haberini aldık. Bu bir zafer kutlamasına döndü. Bu bir ateşkes bir anlaşması. Bu Gazze tam bağımsızlığına ulaştığı zaman, Filistin ve Mescid-i Aksa özgür olduğu zaman barışa dönecek, inşallah. Devletimiz bu noktada gayret gösteriyor. Eskişehirliler olarak bu meydanları doldurarak tarafımızı, duruşumuzu göstermiş olduk."

Programa, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, MÜSİAD Eskişehir Şube Başkanı Oğuz Özdemir, İHH Eskişehir İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Şirin Aslan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

