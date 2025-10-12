Eskişehir'de 'Gazze'ye Bir Dua Bir Umut' Programı: Ateşkes ve Dayanışma

Eskişehir'de düzenlenen 'Gazze'ye Bir Dua Bir Umut' programında Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar, şiirler ve konser gerçekleştirildi; katılımcılar ateşkesi kutladı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 16:37
Eskişehir'de 'Gazze'ye Bir Dua Bir Umut' Programı: Ateşkes ve Dayanışma

Eskişehir'de 'Gazze'ye Bir Dua Bir Umut' programı düzenlendi

Vilayet Meydanı'nda ateşkes sonrası birlik mesajı

Eskişehir'de, Filistin'e Destek Platformu tarafından Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes dolayısıyla "Gazze'ye Bir Dua Bir Umut" programı gerçekleştirildi.

Programa, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Eskişehir Şubesi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Vilayet Meydanı'nda vatandaşlar bir araya geldi.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dualar edildi. Çocuklar, günün anlam ve önemine dair şiirler seslendirirken program, Grup Yürüyüş tarafından verilen konserle devam etti.

ASKON Eskişehir Şube Başkanı Ali Semih Ünlü, ateşkesin ardından kenetlenmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, organizasyonun ilk planlandığında Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Gazze için yolda olduğunu hatırlattı. Ünlü programla ilgili şunları söyledi:

"Onlar denizde giderken biz de 'Eskişehirliler olarak karada ne yapabiliriz?' diye düşündük. 'Hatimlerimizi okuyalım, Gazze için duada bir umutta bulunalım' dedik. Programı düzenledik. Çok şükür ki bu esnada ateşkes haberini aldık. Bu bir zafer kutlamasına döndü. Bu bir ateşkes bir anlaşması. Bu Gazze tam bağımsızlığına ulaştığı zaman, Filistin ve Mescid-i Aksa özgür olduğu zaman barışa dönecek, inşallah. Devletimiz bu noktada gayret gösteriyor. Eskişehirliler olarak bu meydanları doldurarak tarafımızı, duruşumuzu göstermiş olduk."

Programa, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, MÜSİAD Eskişehir Şube Başkanı Oğuz Özdemir, İHH Eskişehir İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Şirin Aslan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eskişehir'de, Filisten'e Destek Platformu tarafından Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes dolayısıyla...

Eskişehir'de, Filisten'e Destek Platformu tarafından Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes dolayısıyla program gerçekleştirildi. Vatandaşlar, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Eskişehir Şubesi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Vilayet Meydanı'nda düzenlenen programda bir araya geldi.

Eskişehir'de, Filisten'e Destek Platformu tarafından Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes dolayısıyla...

İLGİLİ HABERLER

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Villalara Yakın Ağaçlıkta Çıkan Yangın Helikopterle Söndürüldü
2
Balkan Şampiyonası'nda Gümüş Madalya: Tokatlı Ahmet Ensar Akbaş Coşkuyla Karşılandı
3
Eskişehir'de 'Gazze'ye Bir Dua Bir Umut' Programı: Ateşkes ve Dayanışma
4
Ankara Kitap Fuarı'nda Yoğun İlgi: 400 Bine Yakın Ziyaretçi
5
Mersin'de Sağanak ve Rüzgar: Kushimoto Festivali Sona Erdirildi
6
İstanbul AVM Mağazaları Bir Günlük Kazançlarını Gazze'ye Bağışladı
7
Bursa İnegöl'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu — 1 Gözaltı

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?