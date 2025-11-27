Eskişehir'de Gıda Denetimi Sürüyor: 2 İşletmeye Uyarı

Eskişehir'de 8 işletmede yapılan denetimde 2 işletmede eksiklik tespit edildi; düzeltme süresi verildi, aksi halde yaptırım uygulanacak.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:26
Eskişehir'de Gıda Denetimi Sürüyor: 2 İşletmeye Uyarı

Alışveriş merkezlerinde gıda denetimi sürüyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından alışveriş merkezindeki işletmelerde gerçekleştirilen denetimlerde 8 işletme incelendi, 2 işletmede eksiklik tespit edildi.

Denetimin kapsamı

Vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimler; et, tavuk, süt ve süt ürünleri gibi yüksek risk grubundaki hayvansal gıdaların satış noktaları ve toplu tüketim yerlerinde yapıldı. Kontrollerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen gereklilikleri, depolama şartları, izlenebilirlik kayıtları, etiket bilgileri ve çalışanların eğitim durumları tek tek kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çi de denetimlere katılarak süreci yakından takip etti.

Sonuç ve takip

Yapılan kontroller sonucunda mevzuata uygunluk açısından eksiklik tespit edilen 2 işletmeye koşulları düzeltmeleri için süre verildi. Müdürlük, verilen sürenin sonunda işletmelerin yeniden denetleneceğini ve uygunsuzlukların giderilmemesi halinde mevzuat çerçevesinde gerekli yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

İl Müdürü Çil, denetimle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Gıda güvenliği bir tercih değil; toplum sağlığı açısından ulusal bir güvenlik konusudur. Eskişehir’de tek bir riskin dahi göz ardı edilmesine izin vermeyeceğiz".

