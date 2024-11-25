Eskişehir'de Hafriyat Kamyonuyla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trajik bir trafik kazasında, halil Koca (28) idaresindeki otomobil, hafriyat kamyonuyla çarpışarak hayatını kaybetti.

Kaza, Kırka Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde gerçekleşti. Halil Koca'nın kullandığı 26 AJZ 032 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapan Ş.T. (51) yönetimindeki 23 HC 613 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

Olay yerine yapılan ihbarın ardından, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koca'nın otomobil içinde sıkıştığını ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç sürücünün cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü Ş.T., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza yerinde bulunan Koca'nın yakınları, yaşanan olay karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.