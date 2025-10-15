Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Eskişehir'de Halk Ekmek zammı yürürlüğe girdi

Eskişehir'de yaşayan on binlerce dar gelirli aileyi ve öğrenciyi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Artan ekonomik baskılar ve durdurulamayan maliyet artışları, sosyal belediyeciliğin en önemli kalelerinden biri olan Halk Ekmek'i de vurdu.

Yeni fiyat ve uygulama tarihi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, temel tüketim maddesi olan ekmeğin fiyatında zorunlu bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Bugüne kadar 9 TL'den satılan ve özellikle dar gelirli vatandaşların bütçesindeki en önemli kalemlerden biri olan 210 gramlık Halk Ekmek, yapılan son zammın ardından 11 TL'den satışa sunulacak. Halk Ekmek A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, zammın 15 Ekim 2025 Çarşamba gününden (bugünden) itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Neden zam yapıldı?

Halk Ekmek A.Ş. tarafından yapılan resmi açıklamada, fiyat artışının keyfi bir karar olmadığı, aksine bir zorunluluk haline geldiğinin altı çizildi. Açıklamada, özellikle un, maya, elektrik, doğal gaz ve işçilik gibi temel girdi maliyetlerinde son dönemde yaşanan fahiş artışların, mevcut fiyatlarla üretimi durdurma noktasına getirdiği ifade edildi.

Vatandaşlar üzerindeki etkisi

Eskişehir'de sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyrukların oluştuğu Halk Ekmek büfeleri, yeni bir fiyat tarifesiyle güne başladı. Yapılan 2 TL'lik zam, rakamsal olarak küçük görünse de, günlük olarak birden fazla ekmek alan aileler için aylık bütçede önemli bir ek yük anlamına gelecek. Günde ortalama 3 ekmek tüketen dört kişilik bir ailenin aylık ekmek masrafı, bu zamla birlikte yaklaşık 180 TL artacak. Özellikle emekli maaşı, asgari ücret veya öğrenci bursu ile geçimini sağlayan kesimler için bu artış, cepleri zorlayacak.