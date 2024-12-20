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Eskişehir'de Hamile Kadının Hapis Cezası İle Mücadele Dolu Hikayesi

Eskişehir'de hamile 24 yaşındaki Seher C., 78 yıl 9 ay hapis cezası ile tutuklandı. Doktor raporu sunamadığı için cezaevine girdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 12:14
Eskişehir'de Hamile Kadının Hapis Cezası İle Mücadele Dolu Hikayesi

Eskişehir'de Hamilelik ve Suç İlişkisi

Eskişehir'de 4 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 78 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hamile bir kadın yakalandı. Hamile olduğu için cezalarının ertelendiği bilinen Seher C. (24), işlediği diğer 13 suç dolayısıyla arandığı için tutuklandı.

Yakalanma ve Tutuklanma Süreci

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan aranan Seher C. ile akrabası Sultan C.'yi yakaladı. Aynı zamanda 5'inci çocuğuna hamile olan Seher C.'nin, 4 sorun, mevcut cezası nedeniyle hamilelik raporunu ibraz edemediği için tutuklandığı açıklandı.

Seher C., hamileliğinin 4'üncü ayında bulunuyordu ve cezaevinde kalmasının uygun olmadığına dair doktor raporunun yetişmediği bilgisi emniyet yetkilileri tarafından paylaşıldı. Nitekim, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seher C.'nin Durumu ve İddialar

Geçmişte cezaevine girmemek için sık sık hamile kaldığı öne sürülen Seher C. hakkında, şu an için raporunu sunması halinde tahliye olabileceği de gelen bilgiler arasında. Sultan C. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Eskişehir'de 4 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 78 yıl 9 ay hapis cezası hamile olduğu için...

Eskişehir'de 4 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 78 yıl 9 ay hapis cezası hamile olduğu için ertelenen ve işlediği diğer suçlardan aranan hükümlü Seher C. (önde solda), rapor ibraz edemeyince tutuklandı.

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