Eskişehir'de Harezmi Eğitim Programı öğretmen eğitimleri başladı

Eskişehir’de, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Harezmi Eğitim Programı kapsamında öğretmen eğitimleri başladı.

Eğitimler, Vali Münir Raif Güney İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Farklı branşlardan gelen öğretmenler, program çerçevesinde uygulamalı çalışmalar yapıyor.

Uygulamalı eğitim içeriği

Katılımcılar, disiplinler arası yaklaşım, proje temelli öğrenme ve yenilikçi öğretim yöntemleri üzerine uygulamalı eğitimler alıyor. Programda öğretmenler; öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme ve iş birliği becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlıyor.

Yetkililerin değerlendirmesi ve programın devamı

Yetkililer, Harezmi Eğitim Programı’nın çağın ihtiyaçlarına uygun, öğrenci merkezli ve çağdaş bir eğitim modeli olarak öne çıktığını belirtti. Eğitimlerin önümüzdeki günlerde farklı okullarda da devam edeceği öğrenildi.

ESKİŞEHİR’DE, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN HAREZMİ EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ BAŞLADI.