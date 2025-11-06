Eskişehir'de Harezmi Eğitim Programı Öğretmen Eğitimleri Başladı

Eskişehir'de Harezmi Eğitim Programı kapsamında Vali Münir Raif Güney İlkokulu'nda başlayan öğretmen eğitimleri, disiplinler arası ve proje temelli yaklaşıma odaklanıyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:10
Eskişehir’de, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Harezmi Eğitim Programı kapsamında öğretmen eğitimleri başladı.

Eğitimler, Vali Münir Raif Güney İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Farklı branşlardan gelen öğretmenler, program çerçevesinde uygulamalı çalışmalar yapıyor.

Uygulamalı eğitim içeriği

Katılımcılar, disiplinler arası yaklaşım, proje temelli öğrenme ve yenilikçi öğretim yöntemleri üzerine uygulamalı eğitimler alıyor. Programda öğretmenler; öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme ve iş birliği becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlıyor.

Yetkililerin değerlendirmesi ve programın devamı

Yetkililer, Harezmi Eğitim Programı’nın çağın ihtiyaçlarına uygun, öğrenci merkezli ve çağdaş bir eğitim modeli olarak öne çıktığını belirtti. Eğitimlerin önümüzdeki günlerde farklı okullarda da devam edeceği öğrenildi.

