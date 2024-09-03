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Eskişehir'de Hüzün Verici Olay: Park Halindeki Araçta Kadın Cesedi Bulundu

Eskişehir'de bir hemşire, ilk evlilik yıl dönümünde park halindeki araçta ölü bulundu. Olayın ayrıntıları araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 12:01
Eskişehir'de Hüzün Verici Olay: Park Halindeki Araçta Kadın Cesedi Bulundu

Eskişehir'de Üzücü Bir Olay

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 25 yaşındaki hemşire Tuğba Koç'un park halindeki otomobilinde cansız bedeni bulundu. Olay, Vadişehir Mahallesi 5628. Sokak'ta gerçekleşti.

Olayın Gerçekleştiği An

Geçen gün, 26 AIC 139 plakalı aracın arka camının kırıldığını gören vatandaşlar, içinde bir kadının hareketsiz yattığını fark ettiler. Bu durum üzerine hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Polis ve Sağlık Ekiplerinin İhbar Üzerine Müdahalesi

Olay yerine gelen ekipler, Tuğba Koç'un boğazında kesik izleri olduğunu belirleyerek, kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Koç'un kimliği belirlendikten sonra, olay yeri inceleme ekibi ve savcı gerekli çalışmaları gerçekleştirdi.

Otopsi Süreci Başlatıldı

Tuğba Koç’un cansız bedeni daha sonra, çalıştığı Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Geçen yıl 3 Eylül'de evlenen Koç, ilk evlilik yıl dönümünde böyle bir trajediye kurban gitti.

Olayın Nedenine Dair Araştırmalar Sürüyor

Polis, Koç'un ölüm nedenini belirlemek üzere kapsamlı bir araştırma başlattı. Olayın sonuçları ve Tuğba Koç'un ölümündeki gizem, kamuoyunu derinden etkiledi.

Eskişehir'de bir hemşire, park halindeki otomobilde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Bölgeye 112...

Eskişehir'de bir hemşire, park halindeki otomobilde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de bir hemşire, park halindeki otomobilde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Bölgeye 112...

Eskişehir'de bir hemşire, park halindeki otomobilde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de bir hemşire, park halindeki otomobilde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Bölgeye 112...

Eskişehir'de bir hemşire, park halindeki otomobilde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de bir hemşire, park halindeki otomobilde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Bölgeye 112...

Eskişehir'de bir hemşire, park halindeki otomobilde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de bir hemşire, park halindeki otomobilde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Bölgeye 112...

Eskişehir'de bir hemşire, park halindeki otomobilde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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