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Eskişehir'de İnşaat Çalışmaları Sırasında Yol Çöktü

Eskişehir'de inşaat alanında meydana gelen yol çökmesi, trafiği aksattı. Bölgedeki esnaf duruma tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 15:33
Eskişehir'de İnşaat Çalışmaları Sırasında Yol Çöktü

Eskişehir'de Yol Çöktü, Ulaşım İmkansız Hale Geldi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, sabah saatlerinde bir inşaat alanında gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında yol çöktü.

Çökme Anı Güvenlik Kamerasında

Asarcıklı Caddesi üzerindeki inşaat alanında görevli iş makinesi operatörü, kazı sırasında toprak alımının etkisiyle yan yolda çökme meydana geldi. Bu esnada çevredeki bariyerler de devrildi.

Olayın ardından polis ve zabıta ekipleri, zarar gören yolu trafiğe kapattı. Yol çökmesinin anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Esnafın Yorumları ve Beklentileri

Bölgedeki manav işletmecisi Ersel Bandırma, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda inşaat nedeniyle ufak çaplı çökmelerin yaşandığını dile getirerek, "Bu konuda belediyeye başvurmamıza rağmen yetkililerden herhangi bir tedbir alınmadı," dedi.

Bandırma, çöken kısmın normalde bir yaya geçidi olması gerektiğini belirterek, "Buradaki kişilere 15 gün önce uyarılarda bulundum. Ama sonuç alamadık. Şimdi yol kapandığı için esnaf zor durumda. Talebimiz, buranın hızla onarılarak, trafiğe açılmasıdır," ifadelerini kullandı.

Diğer bir esnaf Gökhan Yemencioğlu ise, yaşanan durumun hayati tehlike oluşturduğunu vurgulayarak, "Eğer tedbirler daha önce alınsaydı, bu sorun yaşanmazdı. Yolun kapalı olması, müşterilerin alışveriş yapmasını engelliyor. Yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını bekliyoruz," dedi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki inşaat alanında yapılan kazı sırasında çöken yol trafiğe...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki inşaat alanında yapılan kazı sırasında çöken yol trafiğe kapandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki inşaat alanında yapılan kazı sırasında çöken yol trafiğe...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki inşaat alanında yapılan kazı sırasında çöken yol trafiğe kapandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki inşaat alanında yapılan kazı sırasında çöken yol trafiğe...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki inşaat alanında yapılan kazı sırasında çöken yol trafiğe kapandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki inşaat alanında yapılan kazı sırasında çöken yol trafiğe...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki inşaat alanında yapılan kazı sırasında çöken yol trafiğe kapandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki inşaat alanında yapılan kazı sırasında çöken yol trafiğe...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki inşaat alanında yapılan kazı sırasında çöken yol trafiğe kapandı.

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