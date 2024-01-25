Eskişehir'de işçilerin içinde bulunduğu minibüs kaza yaptı: 12 yaralı

Eskişehir'de, içerisinde fabrika işçilerinin yolculuk ettiği minibüs kaza yaptı. Kavşakta ağaca çarparak duran minibüste bulunan 12 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de işçilerin içinde bulunduğu minibüs kaza yaptı: 12 yaralı
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Olay Eskişehir'de meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan 26 S 0255 plakalı minibüs ağaca çarparak kaza yaptı. Güray T. kontrolündeki minibüste 12 fabrika işçisinin bulunduğu belirtildi. Kaza Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelirken kazanın 1. Cadde ile 4. Cadde'nin kavşakta kontrolden çıktığı belirtildi.

Kontrolden çıkan minibüsün ağaca çarparak durabildi. Kazanın etkisi ile 12 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımı ile yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu aktarıldı.

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