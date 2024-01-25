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Eskişehir'de işçilerin içinde bulunduğu minibüs kaza yaptı: 12 yaralı

Eskişehir'de işçilerin içinde bulunduğu minibüs kaza yaptı: 12 yaralı Eskişehir'de, içerisinde fabrika işçilerinin yolculuk ettiği minibüs kaza yaptı. Kavşakta ağaca çarparak duran minibüste bulunan 12 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.