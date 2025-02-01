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Eskişehir'de İzinsiz Kazı Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de iş makinesi ile izinsiz kazı yapan iki şüpheli tutuklandı. Arkeolojik sit alanına yapılan müdahale dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 10:06
Eskişehir'de İzinsiz Kazı Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de İzinsiz Kazı Olayı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, iş makinesiyle izinsiz kazı yapan iki şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olayın Detayları

Yukarıçağlan Mahallesi Kurucu Kuyusu mevkiinde bulunan 1'inci derece arkeolojik sit alanında gerçekleştirilen kaçak kazı hakkında yapılan ihbar sonrasında, jandarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin kazı yaparken suçüstü yakalandığı ve alanın iş makinesiyle çukur açıldığı belirlendi.

Hukuki Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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