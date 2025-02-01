Eskişehir'de İzinsiz Kazı Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de İzinsiz Kazı Olayı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, iş makinesiyle izinsiz kazı yapan iki şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Olayın Detayları
Yukarıçağlan Mahallesi Kurucu Kuyusu mevkiinde bulunan 1'inci derece arkeolojik sit alanında gerçekleştirilen kaçak kazı hakkında yapılan ihbar sonrasında, jandarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin kazı yaparken suçüstü yakalandığı ve alanın iş makinesiyle çukur açıldığı belirlendi.
Hukuki Süreç
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.