Eskişehir'de Jandarma 450 Bin TL Değerinde 150 Adet Faturasız Parfüm Ele Geçirdi

Eskişehir'de jandarma, Odunpazarı'nda şüphelinin aracında piyasa değeri 450 bin TL olan 150 adet faturasız yabancı menşeili parfüm ele geçirdi; 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:34
Eskişehir'de jandarma 150 faturasız parfüm ele geçirdi

Edinilen bilgilere göre; Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, bir şüphelinin yasa dışı yollarla temin ettiği faturasız yabancı menşeili parfümleri haksız kazanç elde etmek amacıyla piyasaya sürmeyi planladığını tespit etti.

Operasyon ve ele geçirilen ürünler

Odunpazarı ilçesinde olduğu tespit edilen şüphelinin aracında yapılan aramada, piyasa değeri 450 bin TL olan 150 adet çeşitli markalara ait faturasız, yabancı menşeili parfüm ele geçirildi.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

