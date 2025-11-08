Eskişehir'de Kaçak Kazıda 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Olayın Detayları

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yapacağı belirlenen şahısların peşine düşüldü.

'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında gerçekleştirilen çalışma sonucu, 4 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kazı alanında yapılan incelemede, şüphelilere ait olduğu tespit edilen 1 jeneratör, 1 beton delici ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

