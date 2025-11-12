Eskişehir'de Kadın Yükümlülere 'Modüler Aile Eğitim Programı'

Eskişehir'de kadın yükümlülere yönelik 'Modüler Aile Eğitim Programı' düzenlendi; 8 oturum sonunda kursiyerlere katılım belgeleri verildi.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 15:21
Eskişehir'de kadın yükümlülere yönelik 'Modüler Aile Eğitim Programı' düzenlendi.

Programı Yürüten

Eğitimi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Uzman Psikoloğu Sengül Durmuşoğlu gerçekleştirdi.

Katılım ve Sonuç

Kamu yararına çalışma yapan kadın yükümlüler programa katılım sağladı. Toplam 8 oturum süren programın sonunda kursiyerlere katılım belgeleri teslim edildi.

