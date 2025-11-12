Eskişehir'de kadın yükümlülere 'Modüler Aile Eğitim Programı'
Eskişehir'de kadın yükümlülere yönelik 'Modüler Aile Eğitim Programı' düzenlendi.
Programı Yürüten
Eğitimi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Uzman Psikoloğu Sengül Durmuşoğlu gerçekleştirdi.
Katılım ve Sonuç
Kamu yararına çalışma yapan kadın yükümlüler programa katılım sağladı. Toplam 8 oturum süren programın sonunda kursiyerlere katılım belgeleri teslim edildi.
ESKİŞEHİR'DE KADIN YÜKÜMLÜLERE YÖNELİK 'MODÜLER AİLE EĞİTİM PROGRAMI' DÜZENLENDİ.