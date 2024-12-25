Eskişehir'de Kalp Krizi Geçiren Akademisyen Prof. Dr. Akın Turgut Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Akademisyen Prof. Dr. Akın Turgut Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Turgut (58), odasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olan Turgut, sabah saatlerinde üniversitedeki odasına geldi.

Mesai arkadaşları, bir süre Prof. Dr. Turgut'tan haber alamayınca odasını kontrol etti. Rahatsızlandığını fark eden ekip, hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Hemen ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Turgut'a burada anjiyo yapıldı. Ancak, operasyon sonrası yoğum bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Turgut, tüm müdahale çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Rektörlükten Başsağlığı Mesajı

ESOGÜ Rektörlüğü, Turgut'un ani vefatı nedeniyle bir açıklama yaparak, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, öğrencileri ve üniversitemiz camiasına başsağlığı dileriz. Değerli hocamızı, üniversitemiz ve bilim dünyasına yapmış olduğu kıymetli katkılarından dolayı her zaman şükranla anacağız." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Turgut'un, 2011-2015 yıllarında ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim olarak görev yaptığı öğrenildi.