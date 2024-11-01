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Eskişehir'de Kar Maskeli Saldırı: 2 Yaralı

Eskişehir'de kar maskeli bir şüpheli, iki kez silahlı saldırı gerçekleştirerek 2 kişiyi yaraladı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 10:49
Eskişehir'de Kar Maskeli Saldırı: 2 Yaralı

Eskişehir Tepebaşı'nda Silahlı Saldırı Olayı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, kar maskeli bir şüpheli, iki ayrı olayda silahla iki kişiyi yaraladı. Olay, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta meydana geldi.

İlk Saldırı ve Yaralı G.H.

Şüpheli, yüzünü kar maskesiyle gizleyerek husumetlisini hedef alarak F.G.'nin arkasından yaklaştı. Ancak, silahının tutukluk yapması nedeniyle kaçmaya çalışan zanlı, o sırada sokakta bulunan G.H.'yi rastgele ateş ederek bacağından yaraladı. Olayın bildirimi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan G.H., ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İkinci Saldırı: F.G. Vuruldu

İlk olayın ardından kaçan şüpheli, kısa bir süre sonra aynı sokağa geri dönerek, bu kez hedef aldığı F.G.'yi tabancayla sırtından vurdu. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, F.G.'ye müdahale ettikten sonra ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ederek tedaviye aldı. F.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

Polis Soruşturması Başlatıldı

Olayın ardından, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kar maskeli şüpheli, iki ayrı olayla 2 kişiyi silahla yaraladı....

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kar maskeli şüpheli, iki ayrı olayla 2 kişiyi silahla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kar maskeli şüpheli, iki ayrı olayla 2 kişiyi silahla yaraladı....

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kar maskeli şüpheli, iki ayrı olayla 2 kişiyi silahla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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