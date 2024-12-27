Eskişehir'de Kar Yağışı Etkili Oluyor: Beyaz Manzara Ortaya Çıktı

Eskişehir'de Kar Yağışı Hayatı Etkiliyor

Eskişehir'de, akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Şehrin çeşitli bölgeleri beyaz örtüyle kaplanırken, kar manzarası eşliğinde vatandaşlar bolca fotoğraf çekti.

Trafik Güvenliği İçin Önlemler Alındı

Kar yağışının başlamasıyla birlikte, polis ekipleri trafikte gerekli önlemleri alarak sürücülerin güvenliğini sağlamaya çalıştı. Sürücüler, zor koşullara rağmen araçlarıyla kontrollü bir şekilde ilerlemeye devam etti.

Öte yandan, belediye ve Karayolları ekipleri, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladı. Ekiplerin önceden almış olduğu tedbirler sayesinde, şehir içi trafiğin sorunsuz bir şekilde akması hedefleniyor.

Eskişehir'de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

Eskişehir'de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.