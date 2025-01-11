Eskişehir'de Kaybolan Çift, Arama Kurtarma Ekiplerince Bulundu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan A.G. çifti, arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 22:55
Eskişehir'de Kaybolan Çift, Arama Kurtarma Ekiplerince Bulundu

Eskişehir'de Ormanlık Alanda Kaybolan Çift Kurtarıldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ormanlık alanda yürüyüşe çıkan karı koca, kaybolmanın ardından arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

İlçeye bağlı Bozdağ mevkisinde yürüyüş yapan A.G (50) ve eşi A.G (47), bir süre sonra kayboldu. Çiftin kaybolduğu ihbarı yapılarak, AFAD ve jandarma ekipleri anında harekete geçti.

Kayıp çifti bulmak için yürütülen koordineli çalışma esnasında, A.G. çifti amatör telsizle iletişim kurarak yardım talebinde bulundu. Ekiplerin yoğun mesaisi sonucunda, çift akşam saatlerinde güvenli bir şekilde bulundu.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen çifti, arama kurtarma ekipleri yakınlarına teslim etti.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ormanlık alanda yürüyüş yaptıkları esnada kaybolan karı koca...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ormanlık alanda yürüyüş yaptıkları esnada kaybolan karı koca, arama kurtarma ekiplerince bulundu.

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