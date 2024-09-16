Eskişehir'de Kayıp Genç İçin Arama Faaliyetleri Başlatıldı

Eskişehir'de Kayıp Genç İçin Arama Faaliyetleri

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, ailesi tarafından kaybolduğu bildirilen 28 yaşındaki Enes Kanmaz için arama çalışmaları başlatıldı. Kanmaz, Vişnelik Mahallesi'ndeki evinden dünü sabah saatlerinde ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Ailenin İhbarı ve Başlatılan Çalışmalar

Ailesinin kayıp başvurusu üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan yetkililer, durumu ilgili birimlere bildirdi. Bunun üzerine jandarma, AFAD, AKUT ve yerel sivil toplum kuruluşlarından oluşan arama kurtarma ekipleri hemen harekete geçti.

Kanmaz'ın Eşyalarının Bulunduğu Yer

Psikolojik sorunları olduğu bilinen Kanmaz'a ait bisiklet ve ayakkabıları, babası tarafından Kent Ormanı'ndaki bir mescidin yakınlarında bulundu. Ekipler, bu bölgede geniş çaplı arama faaliyetleri sürdürmekte.

Güvenlik Kameraları ve Dronlu Aramalar

Emniyet güçleri, arama çalışmaları sırasında Kent Ormanı çevresindeki güvenlik kameralarına ait kayıtları incelemeye aldı. Ayrıca, ekiplere destek veren dronlar kullanılarak arama faaliyetleri yoğunlaştırıldı.

Tüm bu çalışmalar, Enes Kanmaz'ı bulmak amacıyla aralıksız olarak devam etmekte.

Eskişehir'de, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 28 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.