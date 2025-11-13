Eskişehir'de Kaza: 2.14 Promil Alkollü Sürücüye 13 bin 601 TL Ceza, 1 Yaralı

Kaza ve müdahale

Eskişehir'de Vadişehir Mahallesi Özlem Caddesi üzerinde meydana gelen kazada iki panelvan çarpıştı; olayda 1 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza detayları

Edinilen bilgiye göre, Ufuk T. idaresindeki 26 ALM 020 plakalı panelvan araç, Adalet Caddesi'ne dönmek için manevra yaptı. Bu sırada Özlem Caddesi'nden Emek Mahallesi yönüne ilerleyen Baran D. idaresindeki 26 ND 725 plakalı panelvan araç, Adalet Caddesi'ne dönmeye çalışan araca çarptı. Yaralı sürücü Baran D. ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma, alkol raporu ve ceza

Kaza sonrası yapılan kontrolde, kazaya karışan sürücü Ufuk T.'nin 2.14 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüye 13 bin 601 TL idari para cezası uygulandı ve işlemleri için karakola götürüldü.

Ayrıca, Ufuk T. ile bazı yakınlarının zaman zaman sözlü tartışmalar yaşadığı görüldü. Kazada her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

