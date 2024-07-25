Eskişehir'de Kereste Deposunda Yangın Çıktı

Eskişehir'de Yangın Paniği
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Batıkent Mahallesi'nde bulunan bir kereste deposunda çıkan yangın, bölge sakinleri arasında büyük bir korkuya yol açtı.
Yangının Sebebi Henüz Belirsiz
Keresteciler Sitesi'nde Gülnaz Ö.'ye ait kereste deposunda gerçekleşen yangın, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başladı. Yangını fark eden vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi.
İtfaiyenin Hızlı Müdahalesi
Olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekipleri, yangının büyümesini önlemek adına hızlı bir müdahalede bulundu. Ekiplerin başarılı çalışmaları sayesinde yangın kontrol altına alındı.
Hasar Tespiti ve Soruşturma
Yangın sonrasında depoda önemli hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Olayla ilgili detaylı araştırmalara devam ediliyor.