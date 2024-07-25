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Eskişehir'de Kereste Deposunda Yangın Çıktı

Tepebaşı'nda bir kereste deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 23:48
Eskişehir'de Kereste Deposunda Yangın Çıktı

Eskişehir'de Yangın Paniği

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Batıkent Mahallesi'nde bulunan bir kereste deposunda çıkan yangın, bölge sakinleri arasında büyük bir korkuya yol açtı.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Keresteciler Sitesi'nde Gülnaz Ö.'ye ait kereste deposunda gerçekleşen yangın, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başladı. Yangını fark eden vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi.

İtfaiyenin Hızlı Müdahalesi

Olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekipleri, yangının büyümesini önlemek adına hızlı bir müdahalede bulundu. Ekiplerin başarılı çalışmaları sayesinde yangın kontrol altına alındı.

Hasar Tespiti ve Soruşturma

Yangın sonrasında depoda önemli hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Olayla ilgili detaylı araştırmalara devam ediliyor.

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