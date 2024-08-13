Eskişehir’de Kesici Aletle Saldırı: 5 Yaralı

Eskişehir’de Kesici Aletle Yaralama Olayı
Eskişehir’de, sokakta kesici aletle gerçekleşen saldırıda 5 kişi yaralandı. Saldırının faili olduğu belirtilen şüpheli A.K., gözaltına alındı.
Adli Süreç Başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çerçevesinde söz konusu şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Tunç Tanıklık Etti
Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Eskişehir’de sokakta kesici aletle rastgele insanlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Yaralı vatandaşların tedavi altına alındığı hastanede sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.