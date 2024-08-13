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Eskişehir’de Kesici Aletle Saldırı: 5 Yaralı

Eskişehir’deki kesici aletle gerçekleşen saldırıda 5 kişi yaralandı, şüpheli A.K gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 00:41
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 00:41
Eskişehir’de Kesici Aletle Saldırı: 5 Yaralı

Eskişehir’de Kesici Aletle Yaralama Olayı

Eskişehir’de, sokakta kesici aletle gerçekleşen saldırıda 5 kişi yaralandı. Saldırının faili olduğu belirtilen şüpheli A.K., gözaltına alındı.

Adli Süreç Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çerçevesinde söz konusu şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Tunç Tanıklık Etti

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Eskişehir’de sokakta kesici aletle rastgele insanlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hastanedeki Yaralıların Durumu

Yaralı vatandaşların tedavi altına alındığı hastanede sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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