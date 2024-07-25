Eskişehir'de Kiliseye Girme Girişimi: İki Sanığa 11 Yıl Hapis İstemi

Olayın Detayları

Eskişehir'de Protestan Kilisesi'ne zorla girmeye çalışarak kilise görevlilerini tehdit eden iki sanık hakkında, 4 yıldan 11'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Sanıkların Tam İfadesi

Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Kasım 2023 tarihinde alkollü bir şekilde Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Protestan Kilisesi'ne gelen Aykut K. (32) ve akrabası Halil D. (42) hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. İki sanığın kilise pastörü Artun Tokatlı'yı tehdit ettiği iddia ediliyor.

Olay Anı ve Tehditler

İddianameye göre, sanıklar, 19.30 sıralarında kilise kapısına vurarak görevli Tokatlı'nın içeri açmasını istemiştir. Engellenmelerinin ardından Aykut K. ile Halil D., Tokatlı'ya “Siz İsrailli misiniz? Bunlar İsrail ile birlikte” şeklinde ifadelerle tepki göstermiştir. Halil D., ayrıca "Buraya tekrar gelip, burayı yakacağım" diye tehditte bulunarak olay yerinden ayrılmıştır. Olayı bildiren Tokatlı, durumu emniyete iletmiştir.

Sanıkların Yakalanışı ve İfadeleri

Aykut K. tekrar kilisenin önüne giderken, Halil D. ise evinde yakalanmıştır. Halil D., olay gününü hatırlamadığını ve Aykut K. ile içki içtikleri için pişman olduğunu belirtmiştir. Aykut K. ise alkolün etkisiyle ne yaptığını bilmediğini ifade ederek suçlamaları kabul etmemiştir.

Suçlamalar ve Yargılama Süreci

Sanıklar, "Birden fazla kişiyle tehdit, halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme, cebir veya tehdit kullanarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından yargılanacak ve 4 yıldan 11'er yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabilirler.