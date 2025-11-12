Eskişehir'de 'Kişisel Verileri Koruma' Toplantısı — Vali Hüseyin Aksoy

Eskişehir'de düzenlenen 'Kişisel Verileri Koruma' toplantısında Vali Hüseyin Aksoy, 6698 sayılı KVKK'nın önemini ve veri güvenliğinin gerekliliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:24
Eskişehir'de düzenlenen 'Kişisel Verileri Koruma' toplantısında Vali Hüseyin Aksoy, kişisel verilerin korunmasının günümüzdeki önemine dikkat çekti. Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmada kişisel verilerin dijital dünyada kimliğin bir parçası haline geldiğini belirtti.

Açılış ve Vali Aksoy'un Mesajı

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasında Vali Hüseyin Aksoy, "Öncelikle dün meydana gelen uçak kazasında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." diyerek taziyelerini iletti.

Aksoy, teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde "Bireylerin mahremiyeti yeni tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır." ifadelerini kullanarak, kişisel verilerin korunmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca "Kişisel verilerin korunması dijital geleceğimizi güvenle inşa etmenin temel şartıdır" sözleriyle mevzunun stratejik niteliğini öne çıkardı.

Vali Aksoy, devletin vatandaşlarının can ve mal güvenliğinin yanı sıra özel hayatın gizliliğini de korumakla yükümlü olduğunu belirterek, yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun bireylere veri üzerinde söz hakkı tanıyan ve veri işleyen kişi ile kurumlara sorumluluk yükleyen çağdaş bir düzenleme olduğunu ifade etti.

Program ve Katılımcılar

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir toplantıya katılarak, Eskişehir daveti için Vali Hüseyin Aksoy'a teşekkür etti ve kurumun çalışmaları ile 6698 sayılı KVKK hakkında bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca KVKK Daire Başkanları sunumlar gerçekleştirdi: Tuba Kendir Tunalı "6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Amaç, Kapsam, Genel İlkeler ve Veri İşleme Şartları"; Meryem Tatlıer Baş "6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişinin Hakları ve Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri"; Ersin Can ise "Kişisel Veri Güvenliği (Teknik ve İdari Tedbirler)" konularında katılımcılarla bilgi paylaştı.

Vali Aksoy, Eskişehir Valiliği olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarının KVKK'ya tam uyum sağlamasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti ve veri güvenliğinin halkla hizmet sunarken bir görev ve sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı