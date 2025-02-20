Eskişehir'de Kıskançlık Kavgası: Rus Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Eskişehir'de, kıskançlık yüzünden Rus eşi Elena Samsanova'yı bıçaklayarak öldüren Atila Sarıhan için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 15:55
Eskişehir'de Kıskançlık Kavgası: Rus Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Eskişehir'de Kıskançlık Kavgası: Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Eskişehir'de, kıskançlık iddialarıyla çıkan bir tartışma sonucunda, 55 yaşındaki Rus uyruklu eşi Elena Samsanova'yı bıçakla öldürdüğü iddia edilen Atila Sarıhan (50) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor.

Duruşma Gelişmeleri

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanık Atila Sarıhan ile birlikte taraflar ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Sarıhan, eşini çok sevdiğini belirterek, "Bir anlık ağır tahrik altında oluşan bir şeydi. Eşimle ömür boyu evli kalmak için evlenmiştim, ilk eşimden onunla evlenebilmek için boşandım, onu çok seviyordum, çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

Esas hakkındaki düşüncesini açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Sarıhan'ın eşe karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Mahkeme Kararları

Mahkeme heyeti, maktul Samsanova'ya ait cep telefonundaki şifrenin, telefonu üreten firma tarafından açılmasının mümkün olup olmadığını belirlenmesi konusunda karar verirken, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, 25 Mart'a ertelendi.

Olayın Ardındaki Gerçekler

Olay, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde 31 Mart 2023'te meydana geldi. Eşiyle kıskançlık yüzünden tartışan Sarıhan, evdeki bıçakla Elena Samsanova'yı yaralamıştı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Samsanova'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Olay sonrası gözaltına alınan Sarıhan, tutuklanmıştı.

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