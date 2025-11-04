Eskişehir'de Kışlık Ayakkabı Telaşı: Tamirler 500 TL'yi Geçmiyor

Eskişehir Sıcaksular Çarşısı'ndaki tamirciler kış ayakkabı taleplerini karşılıyor; Nurettin Kara tamir maliyetlerinin 500 TL'yi geçmediğini ve her ayakkabının onarılabileceğini söylüyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:16
Soğuyan havalarla birlikte vatandaşların kışlık ayakkabı arayışı canlandı. Kimileri yeni ayakkabı almayı tercih ederken, kimileri ise eski çiftlerini onarıma götürmeyi seçti.

Bu hareketlilik, Eskişehir Sıcaksular Çarşısı'ndaki ayakkabı tamircilerinin işlerini artırdı. Tamirci esnafı, çoğu ayakkabının tekrar kullanıma kazandırılabileceğini, maliyetin ise 500 TL'yi geçmediğini vurguluyor.

"Onarılmayacak ayakkabı yoktur"

Prensip olarak onarılmayacak ayakkabı olmadığını belirten Kara, "Sadece çok eskimiş, malzemesi çürümüş, yatık ayakkabıyı toparlayamazsınız. Onun dışında her ayakkabı hayata döndürülebilir. Bazen müşteri ’Beş sene önce aldım ama yeni giydim’ diyor ama o ayakkabı beklemiş oluyor. Yine de elimizden geleni yaparız. En baba tamirin maliyeti bile 400-500 lirayı geçmez. Bu da yeni bir ayakkabı fiyatının çok altında kalıyor" şeklinde konuştu.

Talep Sürekli: "En kötü günde 15-20 ayakkabı tamir ediyorum"

Mesleğe olan talebin sürdüğünü aktaran Nurettin Kara, "İşlerin en durgun olduğu günde bile 15-20 çift ayakkabı tamir ediyorum. Bu da gösteriyor ki insanlar ayakkabılarına değer veriyor ve tamir ettirme kültürünü sürdürüyor. İyi bir tamir hem bütçeyi hem de ayak sağlığını korur" diye konuştu.

