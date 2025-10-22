Eskişehir'de Kızı ve Torununu Öldürmekle Suçlanan Sanığın Yargılanması Sürüyor

Eskişehir'de 13 Haziran 2024'te kızı Merve (31) ve torunu Ata Alp (7) öldürülen sanık Osman Nuri K.'nin yargılanması tanık ifadeleriyle devam etti.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 17:25
Duruşma ve hazır bulunanlar

Eskişehir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Osman Nuri K, öldürülen Merve Karabaş'ın eşi Ahmet Karabaş ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanığın eşi Hatice K. ve bacanağı Alaaddin Y. ise bulundukları kentten SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tanık beyanları

Mahkeme heyetinin söz verdiği Hatice K., 2024 yılı Mayıs ayında eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle ayrılmak istediğini belirtti. Hatice K. ifadesinde, 'Adana'daki kız kardeşimin yanına gittim. Kızımla oğlum yanıma geldi. Kızım Merve bana, 'Eşim benden ayrılmak istiyor yanıma gel. Bana yoldaş olursun.' dedi.' ifadelerini kullandı.

Hatice K. ayrıca, sanığın kızının adresini nereden bulduğunu bilmediğini, olay günü çöp atmak için dışarı çıktığını ve apartmandan çıktığında sanığı görmediğini söyledi. Olay anını anlatarak, 'Silah sesi duymadım. Döndüğümde torunum yerde yatıyordu. Çocuk kaçarken arkasından ateş etti. Kızım da araç içinde yatıyordu. Sanık elimden telefonu aldı, polisi aramamı engelledi. En ağır cezayı almasını istiyorum.' dedi.

Tanık olarak dinlenen Alaaddin Y. ise sanık ile Hatice K. arasında ailevi sıkıntılar bulunduğunu ifade etti.

Sanığın savunması ve deliller

Soruşturma kapsamında mahkeme başkanı, sanığa cep telefonundaki inceleme sonucu elde edilen kızı Merve Karabaş'a ait adresi nereden bulduğunu sordu. Osman Nuri K, fotoğraftaki kağıtta yer alan yazıda kızının adresinin nasıl ve nereden bulunduğunu hatırlamadığını öne sürdü. Aynı yazı SEGBİS kamerasına yaklaştırılarak Hatice K.'ye soruldu; okuma ve yazmasının olduğunu söyleyen Hatice K. yazının kendisine ait olmadığını belirtti.

Mahkeme kararı ve sonraki duruşma

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Aralık'a erteledi.

Katılan tarafın açıklamaları

Öldürülen Merve Karabaş'ın eşi Ahmet Karabaş'ın avukatı Hediye Gökçe Baykal, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, sanığın tek başına hareket etmediği ve kızın adresini tek başına bulamayacağı yönündeki kanaatlerini paylaştı. Baykal, 'Sanığın korkutma amaçlı değil öldürme amaçlı hareket ettiğini açıkça gördük. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Haksız tahrik yok. Takdiri indirim sebeplerinin uygulanmaması için elimizden geleni yapacağız.' dedi. Ayrıca anneye yönelik şüphelerin bulunduğunu ve HTS kayıtlarının inceleneceğini vurguladı.

Olayın seyri

Olay, 13 Haziran 2024'te Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Nuri K, kızı Merve Karabaş (31) ile torunu Ata Alp Karabaş (7) üzerinde tabancayla ateş ederek her ikisini de öldürmüş; olayın ardından yakalanarak tutuklanmıştı.

