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Eskişehir'de Köpeğe Şiddet Uygulayan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de köpeğine kötü muamelede bulunan Y.K. adliyeye sevk edildi. Olay sonrası köpeğe "Pamuk" ismi verildi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 12:02
Eskişehir'de Köpeğe Şiddet Uygulayan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de Hayvan Hakları İhlali

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, sahibi olduğu köpeğe kötü muamelede bulunduğu iddia edilen 28 yaşındaki Y.K., adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin Gözaltına Alınması

Y.K., sokakta köpeğine uyguladığı şiddet nedeniyle polisin yaptığı ihbar üzerine yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliye süreci başladı. İlk olarak serbest bırakılan Y.K.'ye, cumhuriyet savcısı itiraz etti ve ardından tekrar gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Olay, Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokak'ta yaşandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hayvanın sahibi Y.K.'yi evinde bularak gözaltına aldı. Yapılan sorgulamanın ardından mahkemeye çıkarılan Y.K., serbest bırakılmasına rağmen savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

Köpeğe Yeni Bir Hayat

Olay sonrası, adliye personelinden Özge Canbul tarafından sahiplenilen köpeğe "Pamuk" ismi verildi. Pamuk'un yeni yaşamına kavuşması toplumun hayvan hakları açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Gelişmeleri takip eden yetkililerin, hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi adına derinlemesine araştırmalar yapması bekleniyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde köpeğine kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla yeniden gözaltına...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde köpeğine kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan şüpheli, adliyeye getirildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde köpeğine kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla yeniden gözaltına...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde köpeğine kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan şüpheli, adliyeye getirildi.

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