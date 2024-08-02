Eskişehir'de Köpeğine Kötü Muamele Eden Kişi Tutuklandı

Eskişehir'de Kötü Muamele Olayı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, köpeğine kötü muamelede bulunduğu iddia edilen Y.K. (28), yargı sürecinin ardından tutuklandı. Olay, Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokak'ta, Y.K.'nin sokakta köpeği tartakladığına dair ihbarın ardından yaşandı.

Hukuki Süreç Başlatıldı

Polis, gelen ihbarın ardından harekete geçti ve Y.K.'yi evinde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ancak, Y.K. çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı. Bunun üzerine, cumhuriyet savcısı bu karara itirazda bulundu, ve Y.K.'nin yeniden gözaltına alınması sağlandı.

Y.K. Tutuklandı

Sağlık kontrolünün ardından tekrar savcılık sorgusuna alınan Y.K., sulh ceza hakimliği tarafından "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlamasıyla tutuklandı.

Yeni Bir Evlat Edinme

Olayın ardından, adliyede görevli zabıt katibi Özge Canbul tarafından kurtarılan köpeğe 'Pamuk' adı verildi. Pamuk, Y.K.'nin kötü muameleye maruz kaldığı süreçten sonra yeni bir aileye kavuşmuş oldu.