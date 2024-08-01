Eskişehir'de Köpeğine Kötü Muamele Eden Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de Köpeğine Kötü Muamele Eden Kişi Tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, Şirintepe Mahallesi'nde bir kişinin köpeğine kötü muamelede bulunduğuna dair gelen ihbarlar üzerine polis harekete geçti.

Köpeğin Sahibi Gözaltına Alındı

Polis ekipleri, ihbarın ardından Y.K. adlı şahsı (28) evinde gözaltına alarak adliyeye sevk etti. Olayla ilgili yapılan sorgulamanın ardından hakimlikçe serbest bırakıldı.

Köpek Yeni Bir Sahip Bulacak

Olayda kötü muameleye maruz kalan köpeğin, başka bir vatandaşın sahiplenmesi için barınağa teslim edildiği bildirildi. Olay anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.