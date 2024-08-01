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Eskişehir'de Kötü Muameleye Uğrayan Köpek Yeni Sahibiyle Buluştu

Eskişehir'de kötü muamele gören köpek, sahiplenerek ona yeni bir yaşam vermek isteyen bir zabıt katibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 17:13
Eskişehir'de Kötü Muameleye Uğrayan Köpek Yeni Sahibiyle Buluştu

Eskişehir’de Gözler Pamuk’un Üzerinde

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, sahibi Y.K. tarafından kötü muameleye maruz kalan bir köpek yeni bir apartmanın sıcak ortamında hayatına devam ediyor. Kısa bir süre önce polis ekipleri tarafından barınağa teslim edilen köpek, artık Özge Canbul'un yanında.

Köpek Yeni Sahibiyle Güzel Bir Hayat Yaşayacak

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından köpek, zabıt katibi Özge Canbul'a sahiplendirildi. Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Canbul'a göstermiş olduğu örnek davranış sebebiyle tebrik mesajı gönderdi.

Yeldan, "Hayvanların haklarını korumak ve uğradıkları şiddeti önlemek adına her türlü çabayı gösteriyoruz. Canbul’un bu davranışı hem bizleri hem de toplumu duygulandırdı," diye konuştu.

Pamuk İsimli Yavru İçin Yeni Bir Başlangıç

Canbul, sahiplenmiş olduğu köpeğe "Pamuk" ismini vererek, geçmişte yaşadığı olumsuz anıları unutturmayı amaçladığını belirtti. Canbul, "Pamuk’a bundan sonraki hayatında mutluluk sunmak için elimizden geleni yapacağız. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Başsavcımıza teşekkür ederiz," ifadelerini kullandı.

Olayın ardından Y.K., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve serbest bırakılmıştı. Ancak, cumhuriyet savcılığının itirazı sonrasında Y.K. yeniden gözaltına alındı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sahibinin kötü muamelesine maruz kalan köpek, yeniden...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sahibinin kötü muamelesine maruz kalan köpek, yeniden sahiplendirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan (sağda), köpeği sahiplenen zabıt katibi Özge Canbul'u örnek davranışından dolayı tebrik etti.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sahibinin kötü muamelesine maruz kalan köpek, yeniden...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sahibinin kötü muamelesine maruz kalan köpek, yeniden sahiplendirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan (sağda), köpeği sahiplenen zabıt katibi Özge Canbul'u örnek davranışından dolayı tebrik etti.

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