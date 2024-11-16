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Eskişehir'de Maden Ocağında İşçi Öldü: Tayfun Akman Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de bir maden ocağında demir direğin devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 13:58
Eskişehir'de Maden Ocağında İşçi Öldü: Tayfun Akman Hayatını Kaybetti

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti. Koyunağılı Mahallesi'nde bulunan özel bir kömür madeni işletmesinde, başına demir direğin devrilmesi sonucu Tayfun Akman (30) yaralandı.

Olayın ardından mesai arkadaşları durumu hemen bildirerek 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerini bölgeye çağırdı. Ne yazık ki, evli ve iki çocuk babası olan Akman, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akman'ın cansız bedeni, Mihalıççık Gün Sazak İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otopsinin ardından, genç işçinin cenazesi Zonguldak’ın Gökçebey ilçesindeki Zaimoğlu Mahallesi’ne defnedilmek üzere gönderildi.

Kaza, madencilik sektöründe iş güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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