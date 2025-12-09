DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,62 -0,04%
ALTIN
5.733,33 0,11%
BITCOIN
3.851.869,96 0,25%

Eskişehir'de Marketin 'ESKART Yok' Notu Gündem Oldu

Eskişehir'de bir marketin kapısına asılan 'ESKART yok' notları sosyal medyada gündem oldu; market sahibi Berkay Çetinkaya yüzde 2'lik komisyon nedeniyle dolum hizmeti vermediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:25
Eskişehir'de Marketin 'ESKART Yok' Notu Gündem Oldu

Eskişehir'de marketin 'ESKART yok' notu gündem oldu

Üniversite Caddesi'ndeki marketin girişine asılan yazılar sosyal medyada ilgi topladı

Eskişehir'de, Üniversite Caddesi'nde bulunan bir marketin girişine asılan notlar çevreden geçenlerin dikkatini çekerken, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Market sahibi Berkay Çetinkaya (23), notları müşterilerin sürekli ESKART ve tek kullanımlık bilet sormaları üzerine astığını söyledi.

Çetinkaya'nın marketinin önüne astığı notlarda şu ifadeler yer alıyor: "Burada bilet yok, yakınlarda dolum noktası yok, rica ediyoruz nerede olduğunu sormayın bilmiyoruz, burada karekod bilet, ESKART yok, dolum yok, yükleme yok, yok yok yok yok".

Üniversite Caddesi'ndeki market, toplu taşıma kartı olan ESKART ve tek kullanımlık bilet satışına yönelik sürekli gelen sorular nedeniyle bunaldıklarını belirtti. Çetinkaya, bu hizmetleri sunmamasının nedenini Belediyenin bize verdiği kâr oranı yüzde 2 olarak açıkladı ve bu oranın maliyetleri karşılamadığını vurguladı.

Notların mizahi bir ilgi toplamasıyla birlikte, bazı müşterilerle zaman zaman gerilim yaşandığını da ifade eden Çetinkaya, notları asarken amacının bu olmamasıyla birlikte bunaldığı için böyle bir çözüm ürettiğini söyledi.

Çetinkaya'nın anlattıkları:

"İnsanlar buradaki yazıyı görmelerine rağmen soruyorlar"

"Her gün ’ESKART dolum noktası neden kapalı?’ sorusuyla karşılaşıyoruz. Dolum noktası, akşam saat altıdan sonra ve hafta sonları kapalı oluyor. Biz bu durumdan dolayı mağduruz. İnsanlar sürekli sorup duruyorlar, buradaki yazıyı görmelerine rağmen soruyorlar. Hatta bu durum bir espri konusu oldu; insanlar sordukça keyif alıyorlar sanırım ama biz bu sorudan bunaldık. Soruyu soranlarla aramızda illaki bir bakışma, hatta bazen küfürleşme bile oluyor. Belediyenin bize verdiği kâr oranı yüzde 2, gerçekten çok düşük bir oran. Bu oran ne kâğıdın masrafını karşılıyor ne de başka bir şeyi. Bu yüzden biz buraya kart dolum hizmetini koymuyoruz. İnsanlar illaki "Bu yazıyı neden astınız?" sorusunu soruyorlar. Çünkü şehir dışından gelenler oluyor, burada yaşamayı bilmeyenler oluyor. Astığımız yazılara rağmen sorular devam ediyor. Oysaki, şurada rica ettiğimiz gibi sormaları yeterli. Bu durum gerçekten insanlar arasında ilgi topladı. Yazıyı gördükçe gülüyorlar, fotoğrafını çekiyorlar, videosunu çekiyorlar. Yani, bu ESKART dolumu meselesi bir nevi patladı gitti. Bu yazıyı asarken böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmemiştim, hiç beklemiyordum" dedi.

ESKİŞEHİR'DE BULUNAN BİR MARKETİN GİRİŞİNE ASILAN, ESKART NOTLARI ÇEVREDEN GEÇEN VATANDAŞLARIN...

ESKİŞEHİR'DE BULUNAN BİR MARKETİN GİRİŞİNE ASILAN, ESKART NOTLARI ÇEVREDEN GEÇEN VATANDAŞLARIN DİKKATİNİ ÇEKERKEN, BİR YANDAN İSE SOSYAL MEDYAYA TAŞINDIKTAN SONRA GÜNDEM OLAN BU DURUM MARKET SAHİBİ BERKAY ÇETİNKAYA İLE MÜŞTERİLER ARASINDA UNUTULMAZ ANLAR YAŞANMASINA SEBEP OLUYOR.

ESKİŞEHİR'DE BULUNAN BİR MARKETİN GİRİŞİNE ASILAN, ESKART NOTLARI ÇEVREDEN GEÇEN VATANDAŞLARIN...

İLGİLİ HABERLER

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kağızman'da (7) Yıl (6) Ay Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı
2
Batman'da Dicle Nehri 'Sis Denizi'ne Büründü
3
Paralimpik Yüzmede İl Birincileri: Ali Yağız ve Hamza Yavuz Güdücü
4
Başkale'de kar yağışı: merkezde 20 cm, yükseklerde 50 cm
5
Araç'ta 5 Girişli İntaş Mağarası Turizme Kazandırılmayı Bekliyor
6
Arhavi'de Süpürgesiyle Dans Eden Temizlik Görevlisi Birol Narman
7
Akkuş’ta Su Kanalına Düşen Karaca İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi