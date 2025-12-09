Eskişehir'de marketin 'ESKART yok' notu gündem oldu

Üniversite Caddesi'ndeki marketin girişine asılan yazılar sosyal medyada ilgi topladı

Eskişehir'de, Üniversite Caddesi'nde bulunan bir marketin girişine asılan notlar çevreden geçenlerin dikkatini çekerken, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Market sahibi Berkay Çetinkaya (23), notları müşterilerin sürekli ESKART ve tek kullanımlık bilet sormaları üzerine astığını söyledi.

Çetinkaya'nın marketinin önüne astığı notlarda şu ifadeler yer alıyor: "Burada bilet yok, yakınlarda dolum noktası yok, rica ediyoruz nerede olduğunu sormayın bilmiyoruz, burada karekod bilet, ESKART yok, dolum yok, yükleme yok, yok yok yok yok".

Üniversite Caddesi'ndeki market, toplu taşıma kartı olan ESKART ve tek kullanımlık bilet satışına yönelik sürekli gelen sorular nedeniyle bunaldıklarını belirtti. Çetinkaya, bu hizmetleri sunmamasının nedenini Belediyenin bize verdiği kâr oranı yüzde 2 olarak açıkladı ve bu oranın maliyetleri karşılamadığını vurguladı.

Notların mizahi bir ilgi toplamasıyla birlikte, bazı müşterilerle zaman zaman gerilim yaşandığını da ifade eden Çetinkaya, notları asarken amacının bu olmamasıyla birlikte bunaldığı için böyle bir çözüm ürettiğini söyledi.

Çetinkaya'nın anlattıkları:

"İnsanlar buradaki yazıyı görmelerine rağmen soruyorlar"

"Her gün ’ESKART dolum noktası neden kapalı?’ sorusuyla karşılaşıyoruz. Dolum noktası, akşam saat altıdan sonra ve hafta sonları kapalı oluyor. Biz bu durumdan dolayı mağduruz. İnsanlar sürekli sorup duruyorlar, buradaki yazıyı görmelerine rağmen soruyorlar. Hatta bu durum bir espri konusu oldu; insanlar sordukça keyif alıyorlar sanırım ama biz bu sorudan bunaldık. Soruyu soranlarla aramızda illaki bir bakışma, hatta bazen küfürleşme bile oluyor. Belediyenin bize verdiği kâr oranı yüzde 2, gerçekten çok düşük bir oran. Bu oran ne kâğıdın masrafını karşılıyor ne de başka bir şeyi. Bu yüzden biz buraya kart dolum hizmetini koymuyoruz. İnsanlar illaki "Bu yazıyı neden astınız?" sorusunu soruyorlar. Çünkü şehir dışından gelenler oluyor, burada yaşamayı bilmeyenler oluyor. Astığımız yazılara rağmen sorular devam ediyor. Oysaki, şurada rica ettiğimiz gibi sormaları yeterli. Bu durum gerçekten insanlar arasında ilgi topladı. Yazıyı gördükçe gülüyorlar, fotoğrafını çekiyorlar, videosunu çekiyorlar. Yani, bu ESKART dolumu meselesi bir nevi patladı gitti. Bu yazıyı asarken böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmemiştim, hiç beklemiyordum" dedi.

