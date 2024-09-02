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Eskişehir'de Midibüs Kazası: 15 Polis Memuru Yaralı

Eskişehir'de meydana gelen midibüs kazasında 15 polis memuru yaralandı. Vali Aksoy hastanelerde yaralıları ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:36
Eskişehir'de Midibüs Kazası: 15 Polis Memuru Yaralı

Eskişehir'de Kaza: 15 Polis Memuru Yaralandı

Eskişehir'in Karapazar mevkisinde bir midibüsün yoldan çıkması sonucunda 15 polis memuru yaralandı. Olay, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunda meydana geldi. Sürücü Ş.P., direksiyon hakimiyetini kaybederek, 26 DF 596 plakalı midibüsü yolda kaydırdı.

Hastaneye Kaldırılan Yaralılar

Kaza sonrası yaralanan polis memurları, olay yerine hızla intikal eden 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın Nedeni ve Yaralıların Durumu

Yaralı polislerin, Seyitgazi ilçesi düşman işgali kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamalarında görevli oldukları bilgisi edinildi. Kutlama sonrası il merkezine dönüş yolunda kaza gerçekleşti.

Vali Aksoy'dan Anlamlı Ziyaret

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yaralı polis memurlarını hastanelerde ziyaret ederek, onlara acil şifa dileklerini iletti. Ayrıca, ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy ve Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Mustafa Sungur ile görüşerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Eskişehir'de, midibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 14 polis memuru...

Eskişehir'de, midibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 14 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de, midibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 14 polis memuru...

Eskişehir'de, midibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 14 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de, midibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 14 polis memuru...

Eskişehir'de, midibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 14 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de, midibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 14 polis memuru...

Eskişehir'de, midibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 14 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de, midibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 14 polis memuru...

Eskişehir'de, midibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 14 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de, midibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 14 polis memuru...

Eskişehir'de, midibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 14 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de, midibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 14 polis memuru...

Eskişehir'de, midibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 14 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

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