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Eskişehir'de Mobilya Atölyesinde Yangın: Hasar Oluştu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın ciddi hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ve polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 07:16
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 07:16
Eskişehir'de Mobilya Atölyesinde Yangın: Hasar Oluştu

Eskişehir'de Mobilya Atölyesinde Yangın: Hasar Oluştu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Uluönder Mahallesi'ndeki Baksan Sanayi Sitesi 51. Küme Evleri Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, özellikle alevlerin hızla yayılması nedeniyle büyük bir paniğe sebep oldu.

Bölgedeki olayın ardından itfaiye ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak, yangın atölyede ciddi hasara yol açtı.

Olayın ardından incelemeler sürerken, yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı araştırma yapılacağı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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