Eskişehir'de Motokuryeye Saldırı Anı Kamerada

Eskişehir'de Trafikte Şok Eden Olay

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Kurtuluş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana gelen olayda, bir sürücü motokuryeyle yaşanan tartışma sırasında sinirlerine hakim olamadı.

Olay anı, ışıklarda bekleyen 26 AJU 758 plakalı motosiklet sürücüsünün bir başka kişiyle tartıştığı esnada, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın motokuryenin kaskına yumruk ve tokat atmasıyla gelişti.

Öte yandan, bu şok edici anlar, trafikte bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, yaşanan bunalımı gözler önüne serdi.

Tartışmanın Sebebi Merak Ediliyor

Olayın arka planındaki tartışmanın ne olduğu henüz bilinmemekle birlikte, bu tip olayların trafikteki gerginliği artırdığı aşikar. Kamuoyunu sarsan bu görüntüler, sosyal medya üzerinden hızla yayıldı ve büyük bir tepki topladı.

Yetkililer, bu tür olayların önüne geçmek amacıyla sürücüleri daha dikkatli olmaya çağırıyor ve trafikte yaşanan agresif davranışların kabul edilemez olduğunu vurguluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.