DOLAR
35,7 -0,18%
EURO
37,37 -0,42%
ALTIN
3.184,87 -1,02%
BITCOIN
3.750.548,3 -2,09%

Eskişehir'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Eskişehir, Odunpazarı'nda bir motosikletin garajdan çalınması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:54
Eskişehir'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Eskişehir'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında Çeşitli Görüntülerle Belgelendi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir motosikletin garajdan çalınması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, Emek Mahallesi'nde bir apartmanın garajında meydana geldi.

Göz altına alınan görüntülerde, şüpheli şahsın apartmana giriş yaptığı ve garajda bulunan eşyaları kontrol ettiği görülüyor. Bir süre sonra, motosikleti çalan zanlı, yangın kapısından çıkarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Hırsızlık anlarının güvenlik kamerası tarafından kaydedilmesi, olaya dair önemli bir ipucu sağlıyor. Olayın ardından polis ekipleri hemen bölgeye intikal ederek, zanlıyı yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Bu tür güvenlik açıkları, özellikle apartman ve garaj gibi alanlarda hırsızlık olaylarının artmasına neden olabilir. Özellikle motosiklet sahiplerinin bu konuda dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı İçin Tören Düzenlendi
2
Gündem Özeti: 24 Ocak 2025'te Öne Çıkan Olaylar
3
Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic İstifa Etti: Yolsuzluk İddiaları Gölgesinde Görevini Bıraktı
4
Bursa'da Babasını Tüfekle Öldüren Sanığa 20 Yıl Hapis Cezası
5
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı
6
CHP'den Hayvancılıkta İthalat Bağımlılığına Sert Eleştiriler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği