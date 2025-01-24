Eskişehir'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Eskişehir'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında Çeşitli Görüntülerle Belgelendi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir motosikletin garajdan çalınması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, Emek Mahallesi'nde bir apartmanın garajında meydana geldi.

Göz altına alınan görüntülerde, şüpheli şahsın apartmana giriş yaptığı ve garajda bulunan eşyaları kontrol ettiği görülüyor. Bir süre sonra, motosikleti çalan zanlı, yangın kapısından çıkarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Hırsızlık anlarının güvenlik kamerası tarafından kaydedilmesi, olaya dair önemli bir ipucu sağlıyor. Olayın ardından polis ekipleri hemen bölgeye intikal ederek, zanlıyı yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Bu tür güvenlik açıkları, özellikle apartman ve garaj gibi alanlarda hırsızlık olaylarının artmasına neden olabilir. Özellikle motosiklet sahiplerinin bu konuda dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.