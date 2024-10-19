Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Trajik Motor Kazası

Eskişehir'de meydana gelen bir kaza, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Olay, Ankara-Eskişehir kara yolunun Karapınar rampası mevkisinde gerçekleşti.

Kaza Anı ve Sonrası

75 yaşındaki Necip Altınsu, 26 AIC 481 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve Altınsu ağır yaralandı.

Kaza sonrası, olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Altınsu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze ve Soruşturma Süreci

Olay yeri incelemesi ve savcılık çalışmaları tamamlandıktan sonra, Altınsu'nun cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kazaya karışan otomobil sürücüsünün belirlenmesi için yetkililer çalışmalarını sürdürmektedir.