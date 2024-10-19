DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.319.082,47 0,29%

Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de bir motosikletli, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 23:08
Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Trajik Motor Kazası

Eskişehir'de meydana gelen bir kaza, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Olay, Ankara-Eskişehir kara yolunun Karapınar rampası mevkisinde gerçekleşti.

Kaza Anı ve Sonrası

75 yaşındaki Necip Altınsu, 26 AIC 481 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve Altınsu ağır yaralandı.

Kaza sonrası, olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Altınsu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze ve Soruşturma Süreci

Olay yeri incelemesi ve savcılık çalışmaları tamamlandıktan sonra, Altınsu'nun cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kazaya karışan otomobil sürücüsünün belirlenmesi için yetkililer çalışmalarını sürdürmektedir.

İLGİLİ HABERLER

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Dereye Devrilen Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
2
Cibaliya Kampı'nda Yaralanmalar: İsrail Dronları Ateş Açtı
3
Samsun'da 3. Uluslararası Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi Başladı
4
Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
5
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan: PKK Kerkük'te Açık Faaliyet Gösteriyor
6
BM'den İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı Saldırısına Sert Tepki
7
Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’