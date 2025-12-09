DOLAR
Eskişehir'de motosiklet sürücüsü tramvay yolunu kullanarak trafiği aştı

Eskişehir'de S.C. isimli motosiklet sürücüsü, Üniversitesi Caddesi'nde tramvay yolundaki banketleri aşarak karşı sokağa geçti; anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 13:40
Olayın ayrıntıları ve görüntüler

Eskişehir’de bir motosiklet sürücüsü, trafiğe takılmamak için tramvay yolu üzerinde bulunan banketleri aşarak karşı sokağa geçti.

Olay, Üniversitesi Caddesi üzerinde meydana geldi. S.C. isimli motosiklet sürücüsü, yolun karşı tarafında bulunan sokağa cadde üzerinden ilerleyip geri dönüş yapmak yerine, arazi tipi motosikletiyle tramvay yolundaki banketleri aşarak geçti.

S.C., bu anları anbean kayıt altına aldı ve kaydettiği videoyu sosyal medya hesabında yayınladı.

