Eskişehir'de motosiklet sürücüsü tramvay yolunu kullanarak trafiği aştı
Olayın ayrıntıları ve görüntüler
Eskişehir’de bir motosiklet sürücüsü, trafiğe takılmamak için tramvay yolu üzerinde bulunan banketleri aşarak karşı sokağa geçti.
Olay, Üniversitesi Caddesi üzerinde meydana geldi. S.C. isimli motosiklet sürücüsü, yolun karşı tarafında bulunan sokağa cadde üzerinden ilerleyip geri dönüş yapmak yerine, arazi tipi motosikletiyle tramvay yolundaki banketleri aşarak geçti.
S.C., bu anları anbean kayıt altına aldı ve kaydettiği videoyu sosyal medya hesabında yayınladı.
